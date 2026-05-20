Publicación: miércoles 20 de mayo de 2026

EFE

El posible nuevo presidente del Real Madrid tiene "acento mexicano"

Enrique Riquelme admitió que analiza lanzarse como opositor de Florentino Pérez

El presidente ejecutivo del Grupo Cox Enrique Riquelme declaró que le "encantaría" presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, cuyo plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta este sábado.

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", añadió Riquelme, durante su intervención en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión.

Además, habló de una "obligación ética y moral" de los socios del club blanco, que, según afirmó, tienen "la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o dar un paso adelante en esa democracia".

"Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos. Nos hemos metido en un charco por un tema de invitación a meternos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero sí que hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede", dijo.

No obstante, comentó que, de presentarse y no ganar el proceso, espera que se tomen "algunas de esas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid".

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí no habla Enrique 'Cox', sino la parte de aficionado y de ilusión. Veremos en los próximos días, seguimos trabajando", apuntó.

Riquelme reconoció que tenía "una estrategia para 2028" y que, pese al adelanto electoral planteado por el actual presidente, Florentino Pérez, lleva "tiempo trabajando".

"Se han adelantado tres años, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones, que sería bueno confrontar con todo el respeto cómo vemos el Madrid, que los socios puedan opinar", aseveró.

"Podemos ser racionales en la parte profesional, pero la parte de esa pasión no es racional. Respeto total al Real Madrid, a la institución, a don Florentino Pérez como empresario y como presidente, hemos disfrutado todos de los títulos. Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia", terminó.

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

Este miércoles se conoció, mediante una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la empresa que preside Riquelme había ascendido al consejero Nacho Moreno al cargo de consejero delegado, con funciones ejecutivas, después de la dimisión de Alejandro Fernández Ruiz, el anterior CEO.

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'.

La pasada semana, Florentino Pérez, el actual mandatario del Real Madrid, convocó elecciones a la presidencia del club y le interpeló de manera indirecta como "ese señor con acento mexicano". Dicha convocatoria se registró oficialmente el 14 de mayo.

Desde el anuncio de las elecciones y, según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.

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