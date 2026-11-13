Italia derrota a Francia y le arrebata el liderato del grupo

Karla Villegas Gama

Italia se recuperó de un error tempranero de Gianluigi Donnarumma y remontó el marcador para imponerse 3-1 a Francia en la Jornada 5 de la Nations League, lo que significó su primera victoria sobre los galos en dos años.

La ‘Azzurra’ llegó como tercera del Grupo 1 con siete unidades, detrás de los ‘Bleus’, que sumaban 10 y estaban invictos, y de Bélgica, que tenía nueve.

Italia fue muy agresiva en los primeros minutos del partido, buscando generar oportunidades por las bandas, pero la defensa francesa estaba bien colocada.

Cuando mejor jugaban los anfitriones llegó el balde de agua fría. Donnarumma entregó el esférico a Michael Olise, quien aprovechó el regalo para abrir el marcador al minuto 10.

A DISASTER FOR DONNARUMMA... And Michael Olise capitalizes on the mistake at the back to put France on top first ?? https://t.co/KPJXgLbBy3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 12, 2026

Parecía el punto de quiebre para que la balanza se inclinara hacia los ‘Bleus’, pero Italia no bajó el ritmo y se volcó en busca del empate.

El esfuerzo rindió frutos al 29’. Nicolò Cambiaghi emprendió la escapada dentro del área y sacó un pase retrasado que Pio Esposito empujó para igualar los cartones.

Francia intentó recuperar la ventaja con disparos de Désiré Doué, Rayan Cherki y Bradley Barcola, pero ninguno logró vencer al guardameta italiano.

ITALY DRAWS LEVEL! It's Pio Esposito who taps it home off a great run from Cambiaghi ?? https://t.co/9L8kkspvUr — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 12, 2026

En el complemento, el juego se tornó de ida y vuelta, con llegadas de ambos lados, aunque las de Francia fueron más peligrosas.

Cherki tuvo la más clara al 54’, pero su disparo se estrelló en el poste.

Cuatro minutos más tarde, Cambiaghi buscaba replicar la jugada que le dio el gol a Italia, pero Malo Gusto lo derribó y el árbitro concedió un penal.

Sebastiano Esposito fue el encargado de cobrarlo, pero mandó el balón por un costado de la portería y desperdició la oportunidad de completar la remontada.

Sebastiano Esposito SKIES the penalty for Italy ?? https://t.co/3BVin12A8A — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 12, 2026

Roberto Mancini movió sus piezas al 62’ y la estrategia dio resultado en la siguiente jugada.

El recién ingresado Federico Dimarco desbordó por la banda y mandó un centro preciso que Davide Frattesi remató de primera para dejar sin oportunidad a Mike Maignan y poner el marcador 2-1.

ITALY TAKES THE LEAD OVER FRANCE! It's Davide Frattesi finding the back of the net from Federico Dimarco ?? https://t.co/gr4ZkIb0WK — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 12, 2026

Italia siguió atacando por las bandas y consiguió otra pena máxima al 75’. Dayot Upamecano intentó detener a Vergara, pero lo derribó.

Esta vez el cobro fue para el menor de los hermanos Esposito y no falló, concretando su doblete y la remontada ‘Azzurra’.

Con este resultado, Italia se coloca como líder del Grupo 1, con 10 unidades, superando a Francia por diferencia de goles. Su siguiente compromiso será el domingo 15 de noviembre, frente a Bélgica.