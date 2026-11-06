Redacción FOX Deportes

Roberto Mancini apuesta por la sangre nueva de Italia para los enfrentamientos contra Francia y Bélgica en la Nations League. Alphadjo Cissé, del Milan; Mattia Liberali y Riccardo Cassano, del Como; Simone Lontani, del Parma, y Matteo Palma, del Udinese, encabezan las novedades de una convocatoria que abre las puertas de la ‘Azzurra’ a una nueva generación de futbolistas.

Una de las principales novedades es Matteo Palma, defensor de 18 años del Udinese, quien recibió su primera convocatoria después de que la FIFA autorizara su cambio de nacionalidad deportiva. El futbolista nació en Berlín y tiene ascendencia italiana y alemana, por lo que ahora tendrá la oportunidad de representar a Italia a nivel internacional.

Mancini también llamó por primera vez a la selección absoluta a Alphadjo Cissé, delantero de 20 años del Milan que formó parte de la Sub-21 durante la anterior Fecha FIFA. A él se suman Mattia Liberali, atacante de 19 años del Como, y Simone Lontani, mediocampista de 18 años del Parma, quienes buscarán aprovechar la oportunidad para comenzar a ganarse un lugar en los planes del seleccionador.

La convocatoria también tiene una sorpresa importante: Riccardo Cassano. El mediocampista del Como tiene apenas 17 años y todavía no ha debutado en la Serie A, pero recibió el llamado de Mancini para trabajar con la selección absoluta. Tanto Cassano como Lontani se incorporarán inicialmente a los entrenamientos del primer equipo antes de integrarse a las selecciones Sub-18 y Sub-19, respectivamente, para disputar sus compromisos internacionales.

A thread on Riccardo Cassano, Como 1907 Primavera midfielder who earned his first call up to the Senior Italian National Team at 17 years old ????? pic.twitter.com/khF0UhbRjA — Como1907 (@Como_1907) November 7, 2026

Cissé y Liberali, por su parte, permanecerán durante toda la concentración con la selección mayor, que afrontará los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League con un objetivo claro: asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Italia recibirá a Francia el jueves 12 de noviembre en Milán y posteriormente visitará a Bélgica el domingo 15 en Bruselas. Dos compromisos importantes para el conjunto dirigido por Mancini, que buscará asegurar su boleto a la siguiente ronda mientras comienza a abrir espacio a una nueva generación y mirar hacia el futuro.