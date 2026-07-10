Dayot Upamecano encendió las alarmas en el campamento de Francia

Redacción FOX Deportes

Dayot Upamecano y William Saliba no participaron en la sesión de entrenamiento de Francia, en la que el equipo se preparaba para la semifinal del Mundial contra España del martes. 📸 Photo souvenir avec Thierry Henry, de passage au camp de base des Bleus avant le quart de finale face au Maroc ! 😁 pic.twitter.com/t0A3iFFDRs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 11, 2026

El central Saliba ha estado recuperándose de una lesión de espalda durante todo el torneo y se le dio descanso en el último partido de la fase de grupos de Francia contra Noruega.

No se entregaron detalles sobre la ausencia de Upamecano, pero el defensa central ha llegado al torneo directamente tras una ajetreada temporada con el Bayern Munich.

Ambos, que fueron titulares en la victoria por 2-0 del jueves en cuartos de final contra Marruecos, son una de las razones por las que Francia solo ha encajado dos goles en sus seis partidos del Mundial hasta la fecha, uno más que su rival, España.