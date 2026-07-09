Francia, la 'barredora de potencias', deja en el camino a Marruecos

Héctor Cantú

La selección francesa ha vuelto a dar cátedra en el Mundial 2026 y de la mano de Kylian Mbappé ha logrado el pase a semifinales tras eliminar a Marruecos.

El equipo africano fue presa fácil, mucho más al haber renunciado al ataque en toda la primera mitad. A diferencia de los otros partidos, poca idea en el ataque y pocas sociedades sobre el terreno de juego.

Francia fue una completa aplanadora y con su ritmo de juego aniquiló los deseos de su rival de cobrar revancha de la edición 2022 de la Copa del Mundo.

Grosero error de Kylian Mbappé desde el manchón penal

Kylian Mbappé tuvo la posibilidad de abrir el marcador en la primera mitad. Sin embargo, falló desde el manchón penal en el que es su primer error desde el paredón en una Copa del Mundo.

Pero el goleador encontraría rápido la manera de enmendar su error con un golazo milimétrico que obligó a Marruecos a reinventarse dentro del terreno de juego ya iniciado el tiempo complementario.

Kylian Mbappé y la obra de arte con la que se sacó la espina

A seis minutos del gol de Kylian, apareció Ousmane Démbéle con un disparo de larga distancia que se incrustó en el arco por la esquina inferior izquierda del arco marroquí.

Los Leones del Atlas con el marcador en contra apretaron un poco más, pero no alcanzó para poder descontar y dejar una imagen deslucida de uno de los equipos de los que se esperaba mucho más futbol en un juego eliminatorio.

Kylian Mbappé abandonó el terreno de juego por una molestia en el tobillo. Se espera que nada sea grave y pueda estar listo para el duelo siguiente.

Francia ahora espera conocer a su rival, el cual saldrá de la eliminatoria entre España y Bélgica.