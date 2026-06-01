Senne Lammens es el fichaje del año en la Premier League

Oscar Sandoval

Senne Lammens se convirtió en el mejor traspaso de la temporada en la Premier League luego de ser una pieza clava en la carrera de Manchester United rumbo a la Champions League, el portero brilló y consiguió mantener su arco a cero en ocho partidos.

Making an instant impact for his new club ❤️@ManUtd’s goalkeeper Senne Lammens is @BarclaysFooty Transfer of the Season 🙌 pic.twitter.com/SG0Saqr6Gd — Premier League (@premierleague) June 1, 2026

Los aficionados de la Premier League realizaron uno votación para revelar al mejor fichaje del año y a pesar de que futbolistas como Antoine Semenyo, Joao Pedro, Igor Thiago y Rayan Cherki tuvieron un buen rendimiento, votaron al belga que llegó a Old Trafford a cambio de 21 millones de euros.

Lammens de 23 años, disputó 32 partidos de liga en los que recibió 39 goles y realizó 79 atajadas a lo largo de la campaña que le permitieron a los ‘Red Devils’ superar la crisis y clasificar a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia.

El guardameta comenzó la temporada como suplente de Altay Bayindir quien inició como titular los primeros seis partidos de liga, pero asaltó la portería y se convirtió en una grata sorpresa para el United que en estos momentos puede dar su fichaje por amortizado.