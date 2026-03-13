El nuevo estadio del Roma costará 1,000 millones de euros

EFE

El Ayuntamiento de Roma aprobó este viernes el Proyecto de Viabilidad Técnico-Económica del nuevo estadio de la Roma, un nuevo paso para la construcción del recinto que acogerá al combinado 'Giallorosso' y que el club podrá comenzar a construir en 2027, en una inversión que rondará los 1,000 millones de euros.

Aprobado ya por la municipalidad este Proyecto de Viabilidad Técnico-Económica que el Roma presentó el pasado 23 de diciembre de 2025, comienza la segunda fase de trámites administrativos, que podrían terminar antes de este verano para comenzar las obras en 2027, tal y como explicó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

"La votación ha puesto fin al proceso de autorización de la administración y ahora pasamos a la fase técnica. Tendrá lugar la Conferencia de Servicios, que se prolongará durante unos meses, ya que en ella se incluirá también la evaluación de impacto ambiental. Una vez concluida la Conferencia de Servicios, se cerrará el proceso y podrán comenzar las obras. Mi deseo es que a principios de 2027 se pueda celebrar la colocación de la primera piedra".

El objetivo, que el estadio sea considerado para la Eurocopa 2032 que Italia organiza junto a Turquía.

"El estadio será magnífico y estará listo para cobrar vida con la pasión de los aficionados del Roma y con la Eurocopa 2032".

De esta manera, el club 'Giallorosso', al igual que la Lazio, que presentó recientemente su proyecto de estadio nuevo, abandonará el Estadio Olímpico de Roma en el que convive junto a su máximo rival.

Para la construcción del nuevo recinto, el club romanista invertirá cerca de 1,000 millones de euros, tal y como desveló el alcalde en una entrevista con Sky Sports Italia.

"Es un excelente negocio también para la administración y la ciudad, porque se trata de una inversión de 1,000 millones, sin que los contribuyentes tengan que aportar ni un solo euro y con 100 millones destinados a la ciudad por parte del Roma".

De esos 1,000 millones, se prevé que 700 se destinen solo a la construcción del estadio, mientras que los 300 restantes sean para la remodelación de los aledaños y la creación de zonas verdes.

Roma alcanzó a la Juventus en la Serie A

Gualtieri celebró que el nuevo estadio, que se construirá en la zona de Pietralata, en la zona noreste de la capital, a unos 10 kilómetros del Estadio Olímpico, está cada vez más cerca.

"Hoy es un día histórico no solo para los amantes del futbol, sino también para Roma y para los romanos. Estamos deseando que este estadio sea una realidad. Este proyecto garantiza el equilibrio infraestructural y la sostenibilidad medioambiental. No se trata de un espacio cerrado pensada únicamente para los días de partido, sino de un proyecto amplio, al alcance de toda la ciudad. Estamos a punto de dotar a la ciudad de una instalación moderna, integrada en el tejido urbano, capaz de generar una revitalización y de aportar nuevos espacios verdes y nuevas infraestructuras a la ciudad".

De esta manera, la Roma se sumará así a Inter y Milan, que recientemente compraron San Siro, en el selecto club de equipos italianos que son propietarios de su estadio, junto a la Juventus, Udinese, Sassuolo, Atalanta y Cremonese de la Serie A.

El proyecto prevé un estadio moderno con capacidad para 60,000 personas y uno de los fondos más grandes de Europa.