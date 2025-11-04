Milan e Inter completan la adquisición de San Siro

Reuters

El Milan y el Inter se unieron para completar la adquisición del estadio de San Siro y los terrenos circundantes a las autoridades municipales, en un paso más hacia la demolición del recinto y la construcción de uno nuevo, informaron ambos clubes el miércoles.

El Milan y el Inter, propiedad de los fondos de inversión estadounidenses RedBird y Oaktree, respectivamente, han contratado a los estudios de arquitectura Foster + Partners y Manica para que trabajen en un nuevo estadio con capacidad para 71,500 espectadores, parte de una remodelación más amplia de la zona con edificios comerciales y residenciales.

El antiguo estadio, que comparten, será demolido, a excepción de una parte de su segunda grada.

Fuentes judiciales informaron el miércoles que la fiscalía de Milán abrió una investigación por presunto arreglo de ofertas en la operación, a raíz de una denuncia de otro grupo que dijo que quería postular pero no tuvo tiempo suficiente.

No se espera que la denuncia bloquee la operación.

Italia se encuentra bajo presión para modernizar sus estadios de futbol, impulsada por los inversores extranjeros que respaldan a los clubes de la Serie A y la necesidad de contar con recintos más funcionales para la Eurocopa de 2032, que organizará junto con Turquía.

San Siro, construido en 1926, es el estadio más grande de Italia, con capacidad para casi 76,000 espectadores. Fue renovado para el Mundial de 1990, pero carece de las instalaciones que ofrecen otros grandes recintos futbolísticos europeos.

También ha acogido conciertos de grandes estrellas internacionales de la música, como Bruce Springsteen, Madonna y Coldplay.

Según el proyecto de desarrollo, San Siro, que acogerá la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, albergará los partidos del Milan y el Inter hasta que el nuevo estadio esté listo en las inmediaciones.

El plan de demoler San Siro y sustituirlo por una instalación moderna, que se debatió por primera vez en 2019, se enfrentó a la oposición de políticos y comités ciudadanos locales, así como de otros que querían preservar uno de los templos del futbol italiano.

La transacción de los terrenos está respaldada por una financiación organizada por Goldman Sachs GS.N y JPMorgan JPM.N como coordinadores principales, junto con los socios bancarios de los clubes Banco BPM BAMI.MI y BPER Banca EMII.MI, dijeron los clubes.