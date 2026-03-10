La Roma rescata un empate y definirá la eliminatoria en casa

Héctor Cantú

La Roma ha rescatado un valioso empate en el juego de ida de los octavos de final de la Europa League, luego de firmar el 1-1 en su visita al Bologna.

El equipo comandado por Gian Piero Gasperini ha tenido que venir de atrás para encontrar la paridad con mucho sudar y sangre.

El equipo de casa logró contener durante los primeros minutos a la legión romana que se adueñó del control del partido. Fue hasta la final de la primera mitad y el inicio de la segunda, cuando los de casa lograron ser mucho más peligrosos.

Federico Bernardeschi beautifully curls home the opener for Bologna after a great team move 👏 pic.twitter.com/KVWOcz15DS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 12, 2026

Así llegó el tanto que adelantó al Bologna en el inicio del complemento. Federico Bernardeschi fue el encargado de adelantar al equipo azulgrana que soñaba con aumentar su dominio ante la Roma en los últimos 10 partidos.

Con la ventaja, el Bologna fue perdiendo fuerza sobre el terreno de juego, posición que fue bien aprovechada por la Roma que encontró el tanto del empate a 19 minutos del final.

Pellegrini recibió la pelota dentro del área y sin problema envió el balón al fondo de las redes para decretar el empate.

El 1-1, más allá de hacer que los equipos recularan sobre el terreno de juego, los llevó a buscar la victoria. Las dos escuadras tuvieron oportunidades claras de poder quedarse con el triunfo.

Lorenzo Pellegrini brings Roma level from close range in the all-Italian Europa League clash vs. Bologna 🇮🇹 pic.twitter.com/RQbM9AJXh4 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 12, 2026

Primero, por parte de la Roma, Maalen tuvo en sus pies el gol del triunfo y luego de haberse quitado a dos defensas, su disparo terminó estrellándose de manera milagrosa en el poste para impedir que la Roma se marchara con un mejor resultado.

A dos minutos del final, el Bologna también pudo ganar el encuentro con un remate de Martin Vitik que se estrelló en el larguero.

El duelo de vuelta se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, con el equipo de casa obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final de la Europa League.