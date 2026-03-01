Espectacular empate entre Roma y Juventus en la Serie A

Oscar Sandoval

Roma dejó con vida a la Juventus que empató el partido al 90+3 para sacarle dos puntos de la bolsa tras un partido espectacular gracias a dos equipos que buscaron la portería contraria a lo largo de los 90 minutos.

Juventus maquilló la crisis de malos resultados salvando el duelo de último minuto cuando tenía la tercera derrota consecutiva sobre la espalda, se tambalea entre los torneos internacionales, pero con el triunfo de Como perdió un puesto y hoy jugaría la Conference League.

El conjunto romano mantuvo el cuarto lugar en su poder, sin embargo, el resultado le deja un sabor amargo porque jugó bien, pegó primero y tuvo ventaja, no puedo redondear el partido con las tres unidades por dos desatenciones en el tramo final.

Wesley marcó un golazo para abrir el marcador a los 39 minutos y Francisco Conceicao respondió de la misma manera al 47 para dejar todo por decidir. Los locales reaccionaron casi de inmediato y Evan Ndicka recuperó la ventaja a los nueve minutos de la segunda parte.

Donyell Malen aumentó la distancia al 65 y ‘La Loba’ parecía tener el partido en la bolsa, pero Jéremie Boga metió al conjunto ‘Bianconero’ de regreso en el duelo y Federico Gatti igualó de manera agónica al 90+3 para repartir puntos.