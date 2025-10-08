La Roma prepara su nuevo estadio

EFE

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, reveló este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA) que la Roma presentará el proyecto de su nuevo estadio antes de que termine el 2025 y aseguró que se presentará como recinto para acoger la Eurocopa 2032.

"Estamos en la última etapa para la construcción del estadio y puedo asegurar que será uno de los más bonitos del mundo", declaró el alcalde en su intervención durante la asamblea de la EFC.

"No será sólo una instalación deportiva, sino que traerá consigo toda una regeneración urbanística con espacios verdes y abiertos para los ciudadanos", añadió.

En las últimas semanas, Inter y Milan adquirieron los terrenos del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), recinto que derribarán casi en su totalidad para reformar los aledaños y construir su nueva casa.

De esta manera, la Roma se sumaría así a los ‘Neroazzurri’ y los ‘Rossoneri’ en el selecto club de equipos italianos que son propietarios de su estadio, junto a Juventus, Udinese, Sassuolo, Atalanta y Cremonese de la Serie A.

Gualtieri confirmó que los planos estarán antes de 2025 y que el estadio optará a entrar en la lista de la Eurocopa 2032 que Italia organiza junto a Turquía.

"Sin duda, antes de que termine 2025 se presentará el proyecto definitivo. Estamos en la recta final para ello, las últimas reuniones han ido bien", apuntó.

"Tenemos confianza y estamos dentro de los plazos para la conclusión del proceso de autorización en junio para utilizar el estadio para la Eurocopa de futbol de 2032. Todos los pasos son positivos y estamos confiamos en finalizar los trámites formales para el inicio de las obras", sentenció