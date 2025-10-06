Roma buscará el liderato de la Serie A ante Inter

Oscar Sandoval

La Serie A se quedó al rojo vivo después de los resultados de la última jornada, el empate entre Juventus y Milan dejó a los ‘Rossoneri’ en la tercera posición y la Roma con su triunfo ante Fiorentina se coló al segundo lugar con 15 puntos, los mismos que Napoli que es líder por la diferencia de goles.

🌍 Here's what lies in store for our players on international duty



📄 https://t.co/LJnWgVrSPw#ASRoma pic.twitter.com/T9MjGXHpUr — AS Roma English (@ASRomaEN) October 7, 2025

Gian Piero Gasperini ha revivido a la Roma y en cuestión de jornadas tiene al equipo peleando por los primeros puestos, su trabajo en Atalanta fue ejemplar con cuatro clasificaciones a la Champions League, pero el ciclo se terminó y su siguiente destino fue la capital italiana.

El inicio de su proyecto con ‘La Loba’ ilusiona porque el equipo encontró regularidad, una buena base y aunque todavía no luce como el técnico espera, empieza a tener las ideas claras sobre el terreno de juego y una imagen reconocible que se probará ante Inter en un duelo en el que buscará la cima.

La Roma no es líder de la Serie A desde la jornada tres de la temporada 2021/22 y son más de tres años sin mandar en el futbol italiano, deberá aprovechar esta oportunidad para vencer al conjunto 'Nerazzurri' que no es el de otros años y mandar un mensaje de que está de vuelta en la pelea por el ‘Scudetto’.