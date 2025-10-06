Oscar Sandoval
Roma buscará el liderato de la Serie A ante Inter
Roma peleará por el liderato en la siguiente jornada de la Serie A
La Serie A se quedó al rojo vivo después de los resultados de la última jornada, el empate entre Juventus y Milan dejó a los ‘Rossoneri’ en la tercera posición y la Roma con su triunfo ante Fiorentina se coló al segundo lugar con 15 puntos, los mismos que Napoli que es líder por la diferencia de goles.
Gian Piero Gasperini ha revivido a la Roma y en cuestión de jornadas tiene al equipo peleando por los primeros puestos, su trabajo en Atalanta fue ejemplar con cuatro clasificaciones a la Champions League, pero el ciclo se terminó y su siguiente destino fue la capital italiana.
El inicio de su proyecto con ‘La Loba’ ilusiona porque el equipo encontró regularidad, una buena base y aunque todavía no luce como el técnico espera, empieza a tener las ideas claras sobre el terreno de juego y una imagen reconocible que se probará ante Inter en un duelo en el que buscará la cima.
La Roma no es líder de la Serie A desde la jornada tres de la temporada 2021/22 y son más de tres años sin mandar en el futbol italiano, deberá aprovechar esta oportunidad para vencer al conjunto 'Nerazzurri' que no es el de otros años y mandar un mensaje de que está de vuelta en la pelea por el ‘Scudetto’.
