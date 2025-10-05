Roma quedó a un paso de Napoli en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Roma remontó y venció a Fiorentina con tanto y asistencia de Matías Soulé, en un partido que marcó el regreso de Paulo Dybala y que mantiene a los de Gian Piero Gasperini en la parte más alta de la tabla.

⏱ | A fine comeback win at the Franchi keeps us top!



DAJE ROMA 🟨🟥#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/SlleowHGIC — AS Roma English (@ASRomaEN) October 5, 2025

Tuvo que remontar a la 'Fiore', que llegó al duelo con la necesidad de victoria, algo que no conoce en lo que va de competición y que coloca a su técnico, Stefano Pioli, en el punto de mira tras seis jornadas y solo tres puntos cosechados con empates que sitúan al combinado 'Viola' al borde del descenso tras un inicio terrible de campaña.

Marcó Moise Kean en el minuto 14 y la 'Fiore' atisbó la posibilidad de abandonar la mala dinámica. Seis minutos duró la alegría en Florencia, testigo de cómo en ocho minutos el Roma le dio la vuelta al partido.

No se frenó ahí Soulé, que desborda confianza y personalidad en este inicio de campaña. Colocó un centro preciso desde el saque de esquina para que, a la media hora de juego, Cristante completara la remontada con un remate de cabeza que celebró su regreso a una convocatoria con Italia.

Tuvo que sudar el Roma para mantener el resultado, ayudado por las dos maderas que evitaron los tantos de Kean y Piccoli, pero se llevó una victoria con la que mantiene el pulso con la cabeza de carrera. El regreso de Dybala tras dos semanas completó una gran jornada para los 'Giallorossi'.