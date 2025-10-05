Los 5 momentos de la Jornada 6 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Lecce superó por la mínima al Parma y, con ello, sumó dos triunfos ligueros consecutivos ante los ‘Gialloblu’ por primera vez en la historia.

Danilo Cataldi marcó el tercer gol de la Lazio al 90+13’, lo que significó la anotación más tardía en la historia de los ‘Biancocelesti’.

Por primera vez en 48 años, la Fiorentina no ha podido ganar en las primeras 6 jornadas de la temporada. Con su descalabro frente a la Roma, llegó a 3 empates y 3 derrotas.

Massimiliano Allegri es el entrenador que ha dirigido más partidos entre Juventus y Milan en todas las competencias, con un total de 32: 21 con la ‘Vecchia Signora’ y 11 con los ‘Rossoneri’.

Jeff Ekhator es el jugador más joven que le marca al Napoli de visita desde 1998, cuando Andrea Pirlo hizo lo propio jugado para el Brescia.