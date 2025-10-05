Juventus y Milan no se hicieron daño en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus y Milan igualaron sin goles en un partido que los visitantes no supieron definir ante el conjunto ‘Bianconero’ que permitió todo y que se quedó con un punto que lo deja en la quinta posición a tres puntos de Napoli que ganó y manda en la Serie A.

El partido de la jornada en el futbol italiano quedo a deber luego de un empate sin anotaciones que no le sirve a ninguno de los dos equipos, los 'Rossoneri' cedieron el liderato y los 'Bianconeri' quedaron a tres puntos de Napoli que se irá al parón internacional en lo más alto de la tabla con 15 unidades.

Christian Pulisic perdonó a la 'Juve' desde los 11 pasos luego de una falta sobre Santiago Gimenez que hubiera significado los tres puntos para los visitantes que son candidatos a ganar el 'Scudetto', a pesar de dejar dos unidades en Turín.

El empate que pese a significar un punto valioso por el rival, deja a Milan tercero con 13 puntos , cerca de los líderes, Roma y Napoli que con 15 unidades están en lo más alto. La 'Juve' alargó su bache con el quinto empate consecutivo.