¡Lazio tendrá nuevo estadio! Transformará el abandonado Flaminio

EFE

La Lazio presentó el proyecto para lo que será su nuevo estadio.

Las 'Águilas' no quieren construir un inmueble desde cero, sino convertir el abandonado Estadio Flaminio en un recinto de primer nivel y con capacidad para 50,000 espectadores de cara a 2032. La idea es que este escenario pueda establecerse como una de las posibles sedes para la Eurocopa.

A cambio de la 'resurrección' de este estadio, el club pidió al Ayuntamiento que se le entregue la propiedad del terreno por los próximos 99 años.

El club 'biancoceleste', al igual que la Roma, abandonará el Estadio Olímpico para formar un estadio privado en el que explotar la totalidad de sus recursos.

El proyecto lazial, presentado por el presidente Claudio Lotito, pretende reutilizar un estadio que fue creado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y en el que el Lazio ya jugó sus partidos antes de mudarse al Olímpico.

"Presentamos más que un estadio: una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con el Lazio, sino con la ciudad de Roma. Es un estadio histórico que nació en 1960. Es parte de un sistema urbano, no un recinto aislado", declaró en rueda de prensa este martes.

El proyecto prevé reducir el tráfico, la mejora de transporte público, la presencia de paneles solares para la generación de energía propia y la creación de 57.000 metros cuadrados de zonas verdes.

"Hemos abordado con seriedad el tema de la movilidad, conscientes de las preocupaciones de los residentes. El proyecto prevé la ubicación de nuevos aparcamientos fuera del barrio, la mejora del transporte público local, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y la transformación de la zona en una isla medioambiental. El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano.Cintura verde 57.000 m2", añadió.

El club italiano, además, formalizó su interés para ser considerado una sede de la próxima Eurocopa 2032 que se celebrará en Italia y Turquía.

El Lazio presentó oficialmente al Ayuntamiento de Roma la propuesta el pasado 9 de febrero y el municipio valora ahora la viabilidad del mismo. El club, según medios locales, habría ofrecido 480 millones de euros por el proyecto total, incluyendo la reforma del estadio abandonado a cambio de la cesión del mismo por los próximos 99 años.