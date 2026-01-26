Lazio es el nuevo equipo de Daniel Maldini

Redacción FOX Deportes

Lazio reforzó su ataque con la llegada del italiano Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, míticos jugadores de Milan y de la Selección Italiana.

"Daniel está aquí", informó el Lazio en sus redes sociales, junto a una foto del futbolista posando con la bandera del club en el aeropuerto de Fiumicino, el principal de la capital italiana.

El mediapunta, de 24 años, internacional con la absoluta de Italia, llega como cedido por parte de Atalanta hasta final de temporada, donde militó la última temporada y media, aunque con opción de compra a final de campaña.

En el presente curso no ha gozado apenas de protagonismo, con solo 9 partidos de Serie A, 1 de Liga de Campeones y 1 de Copa Italia disputados, entre los que sumó una sola asistencia.