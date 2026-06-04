En el verdadero XI ideal de México no caben Ochoa, Edson ni Raúl Jiménez

Enrique Gómez

Ya todos conocemos la lista final de México para jugar la Copa del Mundo del 2026, pero, con esta nómina, ¿cuál sería la mejor alineación posible para arrancar contra Sudáfrica el 11 de junio?

Al margen de las preferencias del entrenador y de las jerarquías y basándonos únicamente en el desempeño que tuvo cada jugador durante la temporada y en su puntaje asignado por la aplicación Comparisonator, olvídense de que elementos como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez o Santiago Giménez deban aparecer en la alineación estelar de Javier Aguirre.

De hecho, el ‘Vasco’ debería pensar seriamente en ubicar a Julián Quiñones como centro delantero (posición desde donde la rompió en Arabia Saudita y terminó campeón de goleo) en vez de tirarlo como extremo, también, lo más justo sería que le diera la oportunidad al portero menos favorito de la terna.

Por puro merecimiento, este debería ser el XI de México para la Copa del Mundo 2026

JUGADOR POSICIÓN PUNTOS I.A. Carlos Acevedo Portero 225 Jesús Gallardo Lateral izquierdo 193 Johan Vásquez Defensa central 197 Luis Romo Defensa central 220 César Montes Defensa central 169 Jorge Sánchez Lateral derecho 109 Álvaro Fidalgo Mediocampista 163 Brian Gutiérrez Mediocampista 160 Alexis Vega Extremo izquierdo 187 Roberto Alvarado Extremo derecho 182 Julián Quiñones Delantero centro 239

¿Qué estado de México aporta más jugadores al Mundial 2026?

Sí, un 5-2-3, con tres defensas centrales para que Luis Romo pueda jugar como pivote y apoyar en el mediocampo es mejor que clavar a Edson Álvarez o Erik Lira en el cinturón del campo, pues, según esta base de estadísticas, no tuvieron un rendimiento óptimo, más allá de la gran calidad que ostentan.

El segundo centro delantero mejor valorado es Armando González, por lo que podría ser el cambio de Julián o bien, la variante táctica si en algún punto el entrenador decide recorrer al jugador del Al-Qadsiah a la banda. La peor opción sería Giménez, quien incluso tiene peores registros que el ‘Memote’.

¿Cuántos jugadores de esta alineación ideal serán realmente titulares contra la próxima semana en el Estadio Azteca?