Publicación: jueves 4 de junio de 2026

Enrique Gómez

En el verdadero XI ideal de México no caben Ochoa, Edson ni Raúl Jiménez

Por lo hecho en la temporada, esta debería ser la alineación mundialista de México

Ya todos conocemos la lista final de México para jugar la Copa del Mundo del 2026, pero, con esta nómina, ¿cuál sería la mejor alineación posible para arrancar contra Sudáfrica el 11 de junio?

Al margen de las preferencias del entrenador y de las jerarquías y basándonos únicamente en el desempeño que tuvo cada jugador durante la temporada y en su puntaje asignado por la aplicación Comparisonator, olvídense de que elementos como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez o Santiago Giménez deban aparecer en la alineación estelar de Javier Aguirre.

De hecho, el ‘Vasco’ debería pensar seriamente en ubicar a Julián Quiñones como centro delantero (posición desde donde la rompió en Arabia Saudita y terminó campeón de goleo) en vez de tirarlo como extremo, también, lo más justo sería que le diera la oportunidad al portero menos favorito de la terna.

Por puro merecimiento, este debería ser el XI de México para la Copa del Mundo 2026

JUGADOR

POSICIÓN

PUNTOS I.A.

Carlos Acevedo

Portero

225

Jesús Gallardo

Lateral izquierdo

193

Johan Vásquez

Defensa central

197

Luis Romo

Defensa central

220

César Montes

Defensa central

169

Jorge Sánchez

Lateral derecho

109

Álvaro Fidalgo

Mediocampista

163

Brian Gutiérrez

Mediocampista

160

Alexis Vega

Extremo izquierdo

187

Roberto Alvarado

Extremo derecho

182

Julián Quiñones

Delantero centro

239

¿Qué estado de México aporta más jugadores al Mundial 2026?

Jalisco (5): Israel Reyes, Luis Chávez, César Huerta, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa
Guanajuato (3): Armando González, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado
Ciudad de México (2): Alexis Vega y Erik Lira
Coahuila (2): Carlos Acevedo y Jorge Sánchez
Sonora (2): César Montes y Johan Vásquez
Tabasco, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Chiapas e Hidalgo, además de Illinois y Alaska (EUA), Asturias (ESP), Nariño (COL) y Buenos Aires (ARG) tienen un seleccionado cada uno.

Sí, un 5-2-3, con tres defensas centrales para que Luis Romo pueda jugar como pivote y apoyar en el mediocampo es mejor que clavar a Edson Álvarez o Erik Lira en el cinturón del campo, pues, según esta base de estadísticas, no tuvieron un rendimiento óptimo, más allá de la gran calidad que ostentan.

El segundo centro delantero mejor valorado es Armando González, por lo que podría ser el cambio de Julián o bien, la variante táctica si en algún punto el entrenador decide recorrer al jugador del Al-Qadsiah a la banda. La peor opción sería Giménez, quien incluso tiene peores registros que el ‘Memote’.

¿Cuántos jugadores de esta alineación ideal serán realmente titulares contra la próxima semana en el Estadio Azteca?

La mala costumbre de México de perder su último partido antes del Mundial

La mala costumbre de México de perder su último partido antes del Mundial

Así le ha ido al Tri en sus últimos partidos antes de iniciar las Copas del Mundo

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS