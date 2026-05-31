Hiram Marín
Llegó el llamado: México presentó su lista mundialista
La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los 26 convocados por Javier Aguirre
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026. Javier Aguirre apostó por una combinación de experiencia y juventud, con nombres consolidados como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda, junto a una nueva generación encabezada por Gilberto Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez.
Uno de los detalles más llamativos del anuncio fue el video de presentación. La FMF utilizó la voz de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' para acompañar el mensaje de convocatoria, en una producción que incluyó referencias a distintos sectores de la sociedad mexicana y buscó conectar con la afición de cara al torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones. .
Entre las ausencias más notorias aparecen Carlos Rodríguez, habitual en los procesos recientes del Tricolor, además de Marcel Ruiz, Germán Berterame y Diego Lainez, quienes quedaron fuera de la lista definitiva pese a haber sido considerados en distintos momentos del ciclo mundialista.
México llegará al Mundial con la expectativa de aprovechar la localía y romper la barrera de los octavos de final. Raúl 'Tala' Rangel se perfila como el portero titular, mientras que Guillermo Ochoa hará historia al integrar su sexta convocatoria mundialista. En ataque, la responsabilidad goleadora recaerá principalmente en Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega.
Convocatoria de México para el Mundial 2026
Porteros
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Defensas
Israel Reyes
Jorge Sánchez
César Montes
Johan Vásquez
Jesús Gallardo
Mateo Chávez
Mediocampistas
Edson Álvarez
Luis Romo
Obed Vargas
Brian Gutiérrez
Orbelín Pineda
Érik Lira
Gilberto Mora
César Huerta
Álvaro Fidalgo
Luis Chávez
Delanteros
Roberto Alvarado
Alexis Vega
Julián Quiñones
Santiago Giménez
Guillermo Martínez
Armando González
Raúl Jiménez
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