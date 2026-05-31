Llegó el llamado: México presentó su lista mundialista

Hiram Marín

La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026. Javier Aguirre apostó por una combinación de experiencia y juventud, con nombres consolidados como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda, junto a una nueva generación encabezada por Gilberto Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez.

Uno de los detalles más llamativos del anuncio fue el video de presentación. La FMF utilizó la voz de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' para acompañar el mensaje de convocatoria, en una producción que incluyó referencias a distintos sectores de la sociedad mexicana y buscó conectar con la afición de cara al torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones. .

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Entre las ausencias más notorias aparecen Carlos Rodríguez, habitual en los procesos recientes del Tricolor, además de Marcel Ruiz, Germán Berterame y Diego Lainez, quienes quedaron fuera de la lista definitiva pese a haber sido considerados en distintos momentos del ciclo mundialista.

México llegará al Mundial con la expectativa de aprovechar la localía y romper la barrera de los octavos de final. Raúl 'Tala' Rangel se perfila como el portero titular, mientras que Guillermo Ochoa hará historia al integrar su sexta convocatoria mundialista. En ataque, la responsabilidad goleadora recaerá principalmente en Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega.

Convocatoria de México para el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Érik Lira

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Delanteros

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez