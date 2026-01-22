Javier Aguirre rescató algunos detalles de la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, brindó declaraciones después de la sufrida victoria 1-0 ante Panamá en el estadio Rommel Fernández.

El experimentado estratega no escatimó en elogios hacia el conjunto canalero, reconociendo su solidez y crecimiento en la disciplina. Señaló que juegan "muy bien al futbol" y que están "tácticamente muy bien trabajados".

Aguirre, con su característico estilo frontal, hizo hincapié en la evolución del futbol panameño a lo largo del tiempo. Comentó que hace "cuarenta años no tenía el nivel que tiene hoy absolutamente ni por mucho".

Sin brillar, la Selección Mexicana volvió al triunfo El 'Tricolor' apenas pudo vencer como visitante a Panamá, que jugó sin sus figuras

Además de reconocer el juego colectivo, el 'Vasco' destacó individualidades específicas del equipo rival. Tuvo palabras de admiración para el portero panameño, a quien calificó como "de primer nivel". Resaltó su "salida muy limpia" y su atrevimiento con los pies, habilidades que a su parecer son poco comunes en la posición.

Finalmente, Aguirre reflexionó sobre el carácter del partido y el gol fortuito que les dio la victoria. Indicó que este tipo de encuentros son valiosos para la preparación mundialista y que el autogol es "parte del juego, del futbol". Afirmó que estos duelos sirven para "crear nuestra mejor selección para el Mundial" de 2026.