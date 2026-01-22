Sin brillar, la Selección Mexicana volvió al triunfo

Hiram Marín

Lo bueno: la Selección Mexicana rompió una racha de 6 partidos sin ganar. La Mala: el equipo de Javier Aguirre, con todo y que no contó con la mayoría de sus constantes titulares, sigue sin mostrar un estilo convincente de juego.

El partido se disputó fuera de una Fecha FIFA, por lo que 'El Vasco' formó un equipo con mayoría de futbolistas de la Liga MX y sin sus figuras europeas.

Panamá también presentó una alineación alternativa, con varios suplentes en su XI titular. El juego comenzó con ambos equipos buscando asentarse en un duelo con pocas llegadas de riesgo.

México dominó la posesión y llevó más peligro al arco rival, generando varias oportunidades sin concretar.

A pesar de la diferencia en posesión y en intentos de gol, el Tri nunca encontró claridad ofensiva para romper el empate durante casi todo el duelo. Panamá, con un planteamiento defensivo y pocos recursos ofensivos, complicó la salida mexicana en muchas fases.

El partido pareció encaminarse hacia un empate sin goles al final del tiempo reglamentario.

Final de partido.



Victoria en Panamá para iniciar el 2026 y continuar la preparación.#SomosMéxico pic.twitter.com/C8MIH1xe9F — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

Pero en tiempo de compensación, México logró el tanto de la victoria cuando un autogol de Richard Peralta de Panamá en el minuto 90+3’, luego de un desborde por izquierda de Jesús Gallardo y un remate errático de Armando 'Hormiga' Gonález permitió que el Tri se llevara el triunfo 1-0.

La sensación general fue que el equipo de Aguirre tuvo problemas para encontrar profundidad y claridad ofensiva, incluso con delanteros como Germán Berterame y Armando González disponible desde el banco, este último destacado por su rendimiento en Liga MX.

Panamá, por su parte, con su selección llena de suplentes, resistió gran parte del tiempo con orden, sin llegar a inquietar con peligro real. Al final, el autogol fue suficiente para que México sumara un triunfo de último minuto en su primer amistoso del año.