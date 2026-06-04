La mala costumbre de México de perder su último partido antes del Mundial

Enrique Gómez

Por tradición, México siempre cierra su preparación al Mundial contra un rival europeo y por costumbre, casi siempre pierde ese partido. Veremos si la tendencia se revierte esta noche en la altura de Toluca.

Lo cierto es que Serbia es un rival mucho menos portentoso que los anteriores sinodales previos a la justa mundialista, además, el duelo es en casa y en un inmueble con un factor geográfico a considerar (2,650 metros sobre el nivel del mar), por lo que se espera que, por primera vez en 16 años, el equipo ‘azteca’ pueda cerrar su preparación hacia el gran evento con una victoria que genere mayor confianza de cara a la fase de grupos.

Así los últimos rivales de la Selección Mexicana antes de encarar los últimos seis Mundiales:

Alemania 2006: Derrota 2-1 con Países Bajos

Sudáfrica 2010: Victoria 2-1 contra Italia

Brasil 2014: Derrota 1-0 frente a Portugal

Rusia 2018: Derrota 2-0 contra Dinamarca

Catar 2022: Derrota 2-1 ante Suecia

Norteamérica 2026: Jugará ante Serbia

¿Qué estado de México aporta más jugadores al Mundial 2026?

Balance: 1 victoria y 4 derrotas hasta ahora.

Se espera que México pueda frenar esta tendencia increíblemente negativa de ‘despedirse’ con derrota antes de encarar la Copa del Mundo, pues el equipo serbio no irá al Mundial y además, está ubicado en el lugar 39 del Ranking FIFA, menor al que llegaban equipos como ‘Holanda’, Italia, Portugal o Suecia.

Por si fuera poco, el equipo de Veljko Paunovic (viejo conocido del futbol mexicano) no contará con sus principales figuras, tales como Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović o Sergej Milinković-Savić.

Tras un 2025 muy cuestionable, el Tri está invicto en lo que va del 2026, por lo que apunta a llegar imbatido a la Copa del Mundo, la cual inicia justamente en una semana con el partido ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.