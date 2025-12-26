"Me arrepiento", Veljko Paunovic habló sobre su salida de Chivas

Enrique Gómez

Claro que Veljko Paunovic se arrepintió de dejar a Chivas al final del Apertura 2023, pero la salud era lo primero.

“Me arrepentí”, admitió 'Pauno' en una entrevista con Claro Sports, donde explicó las razones que lo llevaron a dimitir de su cargo como director técnico, pese a contar con el respaldo de la directiva y con la confianza y el apoyo de la afición, que vislumbraban un proyecto prometedor con el serbio en el timón.

“Cuando tomé la decisión fue personal y familiar. Me había entregado muchísimo, mi familia estaba en Chicago y tuve que viajar en todos mis días libres sin que afectara al equipo. Al final perdí unos 12 kilos en 13 meses que estuve en Chivas. Noté un agotamiento y me sentí muy responsable de volver al tercer torneo y no estar bien”, reveló el técnico de 48 años.

El actual entrenador de la Selección Serbia sigue agradecido con la directiva del Guadalajara, institución a la que llegó a finales del 2022 para hacerse cargo del Clausura y Apertura 2023. En su primer torneo, llevó al equipo hasta la final de la Liga MX y durante su estancia, afianzó al ‘Rebaño’ como uno de los cinco mejores equipos del torneo, un mérito que la afición no olvida.

“Tuve que tomar una decisión difícil, aunque unas semanas después, ya más recuperado, pensé que me había precipitado, pero ya no había marcha atrás. Pero, de nuevo, quiero agradecer por la comprensión que tuvo la familia Vergara”, agregó Paunovic, quien en noviembre de 2023 anunció su salida del club, luego de la eliminación en cuartos de final.

Tras su paso por Chivas, el técnico sorprendió a todos al regresar a la Liga MX unos meses después para firmar con Tigres, aventura que tan solo duró unos meses, pues nunca pudo desarrollar un vínculo como con el Guadalajara.