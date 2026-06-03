No se hana ilusiones, México todavía hará experimentos ante Serbia

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sostendrá su último examen previo al Mundial este jueves, cuando se enfrente a Serbia en un partido amistoso donde se jugará su racha invicta.

Si se pensaba que este sería el partido para ver a la alineación que Javier Aguirre, técnico del Tri, usará para el Mundial, la realidad es que podría haber algunas variantes.

Así lo confirmó El Vasco en conferencia previa al encuentro, donde aseguró que todavía hay algunos jugadores que no están

“Yo había pensado eso previo (al partido contra) Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me ha dado limitantes. Entonces, tendré que sentarme con ellos y decidir. Hoy no lo sé. Sé que la forma de juego tiene que prevalecer, pero hoy sé cuál será la alineación de mañana y la del próximo jueves”, detalló.

Sobre el tema físico de los seleccionados, Javier confirmó que los futbolistas están prácticamente recuperados y llegarán en el mejor momento físico y futbolístico.

¡JUGARÍAN CON CUADRO TITULAR! 😳 México enfrentaría a Serbia con el plantel del Mundial. 🔥@RodolfoLanderos con el reporte de Selección Mexicana desde Toluca. 🗣️ #TotalSports #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/sxxHf0TMSf — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 3, 2026

“’Chino’ Huerta está muy bien, Santi (Giménez) muy bien, Edson. Los tenemos monitoreados a todos. Los de cirugía están prácticamente a ritmo y el equipo llega en un buen momento físico atlético y hasta mental”, agregó Aguirre.

Sobre los cambios de posición que ha utilizado con Edson Álvarez, Aguirre aseguró que su decisión fue para darle un poco de descanso a César Montes.

“Edson tiene historia como defensa central, así fue reclutado y jugó mucho tiempo. Hoy en día, salvo el arquero, ya no hay especialistas. Busco jugadores que me representen varias posibilidades y ese es el caso de Edson Álvarez. No es algo que me inquiete o perturbe. Tengo varias alternativas de jugadores que pueden jugar una u otra posición”, agregó Aguirre.

Finalmente, Javier se dijo por demás emocionado por recibir el Mundial en casa y el quinto en el que participa de manera activa (2 como jugadore y 3 como técnico).