Con los mismos de siempre, México espera hacer lo que nunca

Enrique Gómez

¿Se pueden tener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre? México quiere desafiar la lógica.

En redes sociales constantemente se señala que “México supera a la I.A.”, mientras que hace más de 100 años, los más célebres pintores surrealistas se rendían ante el flujo de la vida en este país. Y así, tomando con una mano a la fantasía y con otra a la fatalidad, el Tri espera hacer un Mundial histórico a pesar de que para este torneo citó a cuatro jugadores y a un entrenador que ya fallaron en el pasado.

Seleccionados sobrevivientes de los últimos dos mundiales:

JUGADOR RUSIA 2018 CATAR 2022 Guillermo Ochoa 360 minutos 270 minutos Jesús Gallardo 335 minutos 270 minutos Edson Álvarez 267 minutos 176 minutos Raúl Jiménez 60 minutos 56 minutos

En lo que respecta al entrenador, al menos Javier Aguirre puede presumir que tanto en la Copa del Mundo 2002 como en la 2010, clasificó al Tri a la siguiente ronda, sin embargo, en ambos sucumbió penosamente en octavos de final, la primera de ellas, la más dolorosa frente a Estados Unidos.

Los 7 jugadores de México que sí o sí serán titulares ante Sudáfrica

¿Serán titulares los cuatro jugadores que disputarán su tercer Mundial? Jesús Gallardo es un sí absoluto, mientras que a nadie sorprendería ver a Ochoa iniciar nuevamente; en tanto, Edson parece estar perdiendo la carrera con Erik Lira, en tanto que Raúl Jiménez está perfilado inequívocamente a jugar su primer partido del Mundial como titular. Bien ganado después de tres ediciones siempre siendo banca.

En Catar 2022, México rompió su maldición de siempre quedarse en octavos de final, pero no por llegar al quinto partido sino por quedar eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1982. Ya con el escenario de siempre destruido, quizá el equipo ‘azteca’ pueda hacer en nueva historia.

Para este Mundial, el Tri tiene a su selección más europea con 13 convocados del ‘viejo continente’. Veremos si este factor histórico puede marcar la diferencia en un equipo de devociones tan arraigadas.