Los tres errores de Javier Aguirre con la lista de México para el Mundial

Héctor Cantú

Javier Aguirre finalmente reveló la lista de los 26 futbolistas mexicanos que representarán al Tri en la próxima Copa del Mundo.

Aunque las decisiones finales de los técnicos siempre dejan sinsabores, en esta ocasión, ‘El Vasco’ cometió tres errores que pueden llegar a impactar de manera negativa al equipo mexicano y sus resultados en el próximo Mundial.

Falta de congruencia

Javier Aguirre había prometido que en la lista final estarían los jugadores que estuvieran en su mejor momento futbolístico. Sin embargo, en la lista final aparecen nombres como el de Santiago Giménez, quien se pasó gran parte de la temporada lesionado en un Milan que no tuvo la mejor de sus campañas.

También nombres como el de Guillermo Ochoa, quien recibe el llamado más por una especie de ‘homenaje’ que por su desempeño en los últimos partidos y Luis Chávez, quien recientemente se recuperó de una dura lesión que lo dejó fuera de actividad durante varios meses.

Sin campeones

Javier Aguirre se sostuvo y no dio entrada a dos futbolistas que habían sido parte del proceso y que viven un presente promisorio. El primero de ellos, Marcel Ruiz, quien quedó fuera por lesión a pesar de haber jugado la Liguilla y la final de la Concacaf Champions Cup con Toluca, donde fue campeón.

Pasa por el mismo escenario el caso de Carlos Rodríguez, quien tuvo una liguilla fantástica hasta convertirse en uno de los líderes de Cruz Azul campeón. Ambos, jugadores probados en Selección Mexicana, se quedaron sin Mundial.

Johan Vásquez, sin recambio

Javier Aguirre tiene uno de sus pilares en el defensa central Johan Vásquez, quien incluso está llamado a ser uno de los capitanes de la Selección Mexicana. Un jugador de recambio por Vásquez, con condiciones similares, no fue considerado en el esquema de Aguirre.

En caso de necesitar, echará mano de otros defensas, pero no con las cualidades ni las condiciones que puede ofrecer el jugador de la Serie A.

México debutará ante Sudáfrica el próximo 11 de junio y será este jueves, ante Serbia en su último examen, cuando se vea mucho más cercano el XI titular del Tricolor para el Mundial.