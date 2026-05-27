La Selección Mexicana ya está enfocada en el Mundial

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana de Futbol vivió un intenso media day previo al amistoso contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, uno de los últimos ensayos antes del arranque del Mundial 2026.

El ambiente en la concentración reflejó ilusión, presión y confianza de cara a una Copa del Mundo que se jugará en territorio mexicano. Javier Aguirre mantiene abierta la competencia interna y varios futbolistas aprovecharon para hablar del reto que representa disputar el torneo en casa.

Raúl 'Tala' Rangel dejó claro que vive el momento más importante de su carrera y que peleará por consolidarse como arquero titular del Tri en la Copa del Mundo.

El guardameta de Chivas ha ganado terreno en la confianza del cuerpo técnico y llega después de una serie de actuaciones sólidas con la Selección Mexicana. También insistió en que el grupo entiende la exigencia de representar al país en un Mundial como anfitrión.

El joven Gilberto Mora volvió a robar reflectores por su madurez y tranquilidad pese a sus apenas 17 años. El mediocampista habló de la emoción que representa pelear un lugar rumbo al Mundial 2026 y aseguró sentirse motivado para responder a la confianza de Javier Aguirre.

Mientras tanto, Johan Vásquez reconoció la responsabilidad que tiene esta generación de intentar cambiar la historia reciente del futbol mexicano en Copas del Mundo.

Otro de los nombres que acaparó atención fue Álvaro Fidalgo, quien agradeció el respaldo de la afición y reiteró su deseo de aportar experiencia y control en el medio campo del Tri.

Por su parte, Santiago Giménez habló de la ilusión de disputar un Mundial con México después de consolidarse en Europa, además de recordar lo especial que significa vestir la camiseta nacional.

El duelo ante Australia servirá como una nueva prueba para un equipo que comienza a perfilar su versión definitiva rumbo al verano mundialista.