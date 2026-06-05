¿Sabías que México tiene a su selección más europea en la historia?

Enrique Gómez

Ahora que México tiene la selección más ‘europea’ de su historia, ¿podrá alcanzar nuevos niveles?

Con 13 jugadores venidos del ‘viejo continente’, el Tri registró su lista mundialista más europea, superando por dos elementos a lo que fue su nómina de Rusia 2018, evento donde fue eliminado en los octavos de final (como casi siempre) y en cambio, rebasó con creces lo que fue versión 2022.

¿Cuántos ‘europeos’ llamó la Selección Mexicana para cada uno de los últimos mundiales?

· Alemania 2006: 3

· Sudáfrica 2010: 9

· Brasil 2014: 8

· Rusia 2018: 11

· Catar 2022: 9

· Norteamérica: 13

Si en Europa está el mejor futbol del mundo y México tiene más jugadores militando en aquellas ligas que nunca en su historia mundialista, quizá esta generación de jugadores pueda presentarse con mayor mentalidad y nivel a la gran justa. Pero, también hay que decir, algunos de los jugadores que militan en el extranjero no están pasando por su mejor momento, como los estelares Edson Álvarez y Santiago Giménez.

Ahora sí puede decirse: "México llega en buen punto al Mundial" Después de años de dudas, el Tri llega bien anímica, física y futbolísticamente

Pero, ¿a cuántos de estos ‘europeos’ piensa alinear Javier Aguirre en el partido inaugural ante Sudáfrica?

1. Jorge Sánchez, lateral

2. Césatr Montes, defensa

3. Johan Vásquez, defensa

4. Álvaro Fidalgo, mediocampista

5. Raúl Jiménez, delantero

También es probable que Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Álvarez (Fenerbahce), puedan incluirse en el equipo titular, pues son dos de los capitanes de la Selección Mexicana, sin embargo, en el último partido de ensayo contra Serbia, sus lugares fueron ocupados por Raúl Rangel y por Erik Lira (respectivamente), dos elementos de la Liga MX. Aun así, se espera que al menos uno sea inicialista.

¿Entonces Aguirre no usará ni a la mitad de sus ‘europeos’ en el XI titular? Todo parece indicar que no, por lo que quizá no sea tan importante la cantidad si no hay suficiente calidad.