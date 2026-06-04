Ahora sí puede decirse: "México llega en buen punto al Mundial"

Enrique Gómez

Tan malo es llegar desanimado a un Mundial que hacerlo con exceso de confianza. Eso es lo que le dice la experiencia a Javier Aguirre y la razón por la que prefiere tomarse con medida el 5-1 a favor.

Luego de la aplastante victoria de México contra Serbia, el entrenador aseguró que el equipo viene en franca mejora (y se nota con un 2026 invicto tras siete partidos disputados), un entendimiento que no cambiaría, aunque el triunfo contra el equipo balcánico no hubiera sido tan escandaloso.

Aun así, es positivo que después de haber jugado el último partido amistosos antes del Mundial, el entrenador vea a su equipo “en buen punto”, sobre todo tras el bajón de los últimos años.

“Más allá del resultado de hoy, venimos en ascenso. Creo que llegamos (al Mundial) bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores. Estamos en buen punto”, aseguró Aguirre tras el partido en Toluca.

México tuvo su mejor partido y el Nemesio Diez se llenó de sonrisas

Un poco más reflexivo, el entrenador reconoció que la manera en la que se aborda una victoria de estas características con el grupo de jugadores depende mucho del entrenador y de cómo haya sido el funcionamiento. Y, aunque el Tri ganó, gustó y goleó, para nada puede llegar sobrado al Mundial.

“El resultado es un arma de doble filo. Ganar o perder depende cómo lo manejes con los jugadores y cómo haya sido el funcionamiento. Siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero también la confianza hay que medirla, no podemos caer en excesos. Hay cosas a mejorar”, analizó el técnico.

Tras un 2025 que cerró con seis partidos sin ganar, México firmó su mejor victoria justo a una semana de iniciar la Copa del Mundo. Es obvio que las sensaciones han mejorado y el ánimo de la gente también.