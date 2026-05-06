Chivas, orgulloso del desenlace, confirmó que liberará a sus seleccionados

Enrique Gómez

Ahora que se dio marcha atrás y las reglas aplicarán para todos, las Chivas también retomarán su postura de apoyo incondicional a la Selección Mexicana y hacia sus futbolistas llamados para el Mundial 2026.

Tras el escándalo por el permiso especial otorgado al Toluca (que nunca se hizo oficial), el llamado de Amaury Vergara a sus jugadores para reportarse de inmediato para entrenar con el equipo rojiblanco, el boletín amenazante de la Selección Mexicana y la conferencia de prensa de Javier Aguirre para constatar que el pacto será honrado, el equipo rojiblanco informó que liberará a sus jugadores, como lo había hecho días atrás:

Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara.

En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma.

El Guadalajara citó a sus cinco jugadores seleccionados para entrenar esta mañana en Verde Valle, esto ante la ventaja que pensaba tomar el Toluca para reclamar a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para sus partidos de esta noche (tras tener unos días de descanso obligado antes de concentrar con el Tri) en la Copa de Campeones de CONCACAF, mientras el resto de los equipos de la Liga MX se resignaron a perder a sus jugadores en plena Liguilla, siendo el equipo rojiblanco (sublíder de la tabla), el más afectado.

Si la concentración temprana de la Selección Mexicana es tan importante como para dejar a los clubes sin sus mejores jugadores en la Liguilla, para el Guadalajara resultaba incongruente que el Toluca sí pudiera contar con sus seleccionados en la CONCACAF, por eso, se armó una mini revolución.