Tigres frenó a Chivas y tomó una valiosa ventaja

Hiram Marín

Aunque Chivas pegó primero, no pegó dos veces, sino todo lo contrario. Tigres vino de atrás, logró imponer la localía y derrotó 3-1 al 'Rebaño' para dar de esa forma un gran primer golpe en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el segundo tiempo Tigres fue una auténtica avalancha y aunque los rojiblancos se fueron arriba por conducto de Ricardo Marín, el equipo de Diego Milito no pudo aguantar el resultado y se vio ampliamente superado.

Y pudieron ser más goles, pues Tigres se cansó de fallar en el segundo tiempo, pero las anotaciones de Jesús Angulo al 45', Juan Brunetta al 52' y Diego Sánchez al 55'.

André Pierre-Gignac ingresó en la segunda mitad y estuvo cerca de marcar el cuarto, ante la mirada atónita de los defensivos tapatíos, que no creían lo que sucedía en la cancha.

Sin duda se notó la ausencia de Armando 'la Hormiga' González en la delantera de Guadalajara y así tendrá que seguir en el de vuelta: remando contra corriente, aunque seguramente Tigres no regalará nada en la Perla Tapatía.