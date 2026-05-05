México amenaza: jugador que no se presente hoy, no irá al Mundial

Enrique Gómez

Si hubo un permiso especial para el Toluca, éste acaba de ser revocado. Todos los seleccionados nacionales deben concentrar con la Selección Mexicana hoy.

Y es que, luego de los reportes sobre un supuesto permiso de Javier Aguirre para que Jesús Gallardo y Alexis Vega jugaran la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF y de la amenaza del dueño de las Chivas, Amaury Vergara, de pedir el regreso de sus cinco seleccionados tras no respetarse el acuerdo, la Federación Mexicana de Fubol emitió un comunicado para calmar la situación.

Sin excepción, todos los jugadores convocados deberán presentarse a la concentración esta misma noche, de lo contrario, no irán al Mundial:

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Con este comunicado, se anula toda posibilidad de que Gallardo y Vega disputen el partido contra Los Angeles FC, pues el encuentro está programado para las 7:30 pm (hora local) en la capital del Estado de México, mientras que la cita con el Tri es a las 8:00 en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado al sur de la Ciudad de México. Es decir, no alcanzarían a llegar los futbolistas 'escarlatas'.

Vega y Gallardo fueron avistados en el campo de entrenamiento del Toluca, pese a que se encontraban en periodo de descanso (igual que los otros seleccionados), esto justo después de que diversos medios reportaran un permiso especial del técnico para que estos jugadores se incorporaran después, situación que desató la molestia de muchos, incluyendo el propietario del club Guadalajara, por mucho el más afectado con este acuerdo de concentración prematura, pues perdió a cinco de sus jugadores titulares para la Liguilla por el título.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

La Federación Mexicana de Futbol no se había pronunciado oficialmente hasta ahora y lo hizo para aclarar que el plan sigue como al principio, o sea, todos los jugadores deben concentrar este día sin excepción. Así que lo mejor será que Chivas desista en sus planes de exigir el regreso de sus seleccionados, de lo contrario, Armando González y compañía se perderán el Mundial 2026.

Vaya drama que se armó en tan solo unas horas y solo por la incongruencia de no respetar el apoyo hacia la Selección Mexicana y dejar entrever que, en realidad, no tenía mucho caso reportar con tanto tiempo de anticipación ni afectar a los equipos en la parte álgida de la temporada.