¿México y Chivas quedaron en ridículo con el permiso otorgado al Toluca?

Enrique Gómez

Si se supone que los seleccionados fueron retirados de la Liguilla para apoyar al Tri en su concentración hacia el Mundial, ¿por qué Alexis Vega y Jesús Gallardo están de regreso para jugar con el Toluca?

· Algunos dirán que el club escarlata se avivó, y es cierto

· Otros informarán que no se está violando el acuerdo, y también es verdad

· Y habrá quién diga que esto es desleal e incongruente, y quizá sí

Mientras Chivas está al borde de la eliminación tras haber cedido a cinco de sus jugadores titulares a la Selección Mexicana (que todavía ni siquiera inicia su concentración, pero cuyos jugadores debieron romper filas con sus respectivos clubes para tener unos días de descanso obligados antes de iniciar la 'claustro' de cara al Mundial), el equipo mexiquense encontró un hueco en el acuerdo y lo explotó.

Esto debe tener muy molesto al dueño y a la directiva de @Chivas.



Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenando con Toluca previo al juego de la Conca.



Ya nos adelantaba algo @ruubenrod en @mediotiempo



🎥: @chussque pic.twitter.com/dzhWiOqw01 — AGUSTÍN M DE LEÓN (@amartinezdeleon) May 6, 2026

La directiva de los ‘Diablos Rojos’ solicitó a la Selección Mexicana que sus dos jugadores reportasen hasta la noche del miércoles 6 de mayo (es decir, el mismo día en que los otros futbolistas se presentarán, solo que unas horas más tarde; después del partido de vuelta por las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF), una vez que se haya cumplido casi una semana de descanso.

Toluca encontró la forma de darle descanso a sus jugadores, como exige FIFA y de cumplir con el compromiso con la Selección Mexicana de ‘soltar’ a sus jugadores luego de la fase regular, pero como no había nada estipulado en torno a la ‘Concachampions’, el club puso a entrenar a sus jugadores un día antes para que así puedan estar disponibles para el duelo donde debe remontar el 2-1 en contra LAFC.

¿Se aprovechó el Toluca y dejó en ridículo la concentración prematura solicitada por Javier Aguirre? El propio ‘Vasco’ fue quien dio el visto bueno, pero esto hace pensar que equipos como Chivas pudieron haber contado con sus seleccionados por lo menos en algún partido de la Liguilla en este Clausura 2026. O sea, no era tan urgente la concentración.