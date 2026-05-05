Paciencia, la clave del Toluca para remontar al LAFC en la semifinal

EFE

El argentino Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca, aseveró que la paciencia será la clave para que su equipo remonte a Los Angeles FC, de la MLS, y avance a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"Tuvimos menos días de descanso que ellos, pero de todas maneras debemos estar concentrados para ganar. Tenemos claro lo que debemos de hacer para lograrlo; tener paciencia para manejar la pelota y recuperar la contundencia que hemos mostrado en otros momentos", aseguró el técnico.

Mohamed habló en la previa del juego de vuelta de una de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en la que su equipo recibirá este miércoles a Los Angeles FC, equipo que los superó por 2-1 en el encuentro de ida, la semana anterior.

El estratega reconoció que han tenido dificultades por lo apretado del calendario.

El domingo pasado cayeron en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura local ante el Pachuca, certamen en el que buscan llegar a una tercera final consecutiva, sumado a la actividad de media semana en el juego de la Concacaf.

Toluca quiere 'ahogar' al LAFC con su estadio y su plantel Los 'Diablos' deben remontar al equipo de la MLS para avanzar a la final de la CONCACAF

El 'Turco' reconoció que las lesiones y el desgaste físico les ha costado perder ritmo en el torneo de liga, algo que esperan recuperar en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"Vamos a salir con lo mejor que tenemos. Sabemos que puede ser un partido largo, pero hemos sido claros con los objetivos desde el principio, queremos ambos torneos, aunque no hemos podido mantener esa intensidad en la liga, pero para este juego de CONCACAF estamos completos y eso nos da confianza", subrayó el timonel.

Una confianza que compartió el centrocampista Jesús Angulo.

"Debemos salir con esa gran mentalidad que nos ha llevado a ganar títulos. Sabemos que le podemos ganar al que sea, aunque será complicado, pero tenemos un gran equipo y podemos remontar el resultado en nuestra casa", puntualizó Angulo.

El Toluca buscará avanzar a su sexta final en la historia de este certamen, de las anteriores cinco que disputó cayó en tres (1998, 2006 y 2014) y se coronó en las ediciones 1968 y 2003.