El LAFC; con la ilusión intacta de llegar a la final a costa del bicampeón mexicano

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca se quedaron a un suspiro de dar un golpe fantástico en sus aspiraciones rumbo a lograr el boleto a la final de la Concacaf Champions Cup, luego de caer, en los últimos minutos ante el LAFC, uno de los equipos favoritos para ser campeones del certamen.

Con algunas modificaciones, considerando que Toluca defiende el bicampeonato en la Liga MX, los Diablos hicieron frente a un equipo poderoso al frente, que fue minimizado por la gran actuación de la defensiva escarlata.

Tillman scores the opener for LAFC! 💥 pic.twitter.com/cQ73H9eRtb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Con el pasar de los minutos, el LAFC se fue diluyendo y perdió la ventaja que había conseguido gracias a Timothy Tillman en los primeros minutos de la segunda mitad.

¡Golazooo! 'Canelo' Angulo pone el empate 🎯😎 pic.twitter.com/8lLoFBJpPr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Minutos después, Toluca encontró la paridad gracias a un gol de Jesús Angulo, justo cuando el LAFC se había mostrado mejor sobre la cancha.

Cuando parecía que el equipo mexiquense se iría con un empate con sabor dorado, apareció una desconcentración defensiva de Toluca en los minutos finales que permitió que el LAFC lograra la victoria.

Nkosi Tafari delivers in stoppage time! 🔥 pic.twitter.com/1Wl5yUd8H6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Un remate de Nikosi Tafari de cabeza fue suficiente para que el equipo angelino se llevara una mínima, pero ventaja al fin, de cara al duelo de vuelta

Toluca tendrá que cambiar el ‘chip’ muy pronto, pues el fin de semana próximo tendrá que jugar el duelo de ida de los cuartos de final, antes de recibir el juego de vuelta en el Nemesio Diez.