La 'Maldición del Superlíder', un fenómeno que ya no existe en la Liga MX

Enrique Gómez

La ‘maldición del superlíder’ fue un fenómeno que azotó por varios años en la Liga MX, pero que ya no existe.

De hecho, desde que regresó el futbol mexicano a competencia tras lo que fue el parón por la pandemia en 2020, se ha vuelto muy común que el equipo que lideró la fase regular del campeonato no solo llegue lejos, sino que sea campeón. Y es que, desde ese Guard1anes 2020 (Apertura) hasta el pasado Apertura 2025, cinco equipos se proclamaron campeones pese a terminar en la primera posición de la tabla.

La desaparición de esta ‘maldición’ (que tan pertinaz fue en las décadas anteriores) es una buena noticia para Pumas, que en la última fecha de la fase regular del Clausura 2026 se hizo con la cima del torneo, por lo que tiene asegurado cerrar como local cada una de las eliminatorias y avanzar en caso de empate en el marcador global tanto en los cuartos de final y en las semifinales de la Liguilla por el título.

El verdadero XI ideal de la Liga MX, solo con clubes clasificados a la Liguilla

Los líderes que terminaron siendo campeones de la Liga MX en la historia de los torneos cortos:

De 1996 a 2000 (3)

· Toluca, V-1998

· Toluca, V-1999

· Toluca, V-2000

De 2001 a 2005 (0)

De 2006 a 2010 (2)

· Pachuca, C-2006

· Pachuca, C-2007

De 2011 a 2015 (2)

· Santos, C-2012

· América, A-2014

De 2016 a 2020 (1)

· León G-2020

De 2021 a 2025 (4)

· América, A-2023

· América, C-2024

· Toluca, C-2025

· Toluca, A-2025

De 1996 a 2019, solo se registraron siete equipos que fueron líderes y después, campeones, mientras que, a partir del 2020, ya van cinco; es decir, estamos viviendo la mejor época para 'vivir en la cima'.

¿Podrá Pumas acabar con su sequía de casi 15 años sin ser campeón? Terminar como primer lugar ofrece pocas ventajas reales en la Liga MX, pero parece que en los últimos años, los equipos con más puntos han descubierto la fórmula para mantener el nivel en la ronda de eliminación directa.