Pumas acusa al América de alineación indebida

Héctor Cantú

Por si algo le faltara de picante a la rivalidad entre América y Pumas, se une un nuevo episodio polémico que ha llevado al equipo universitario a acusar al América de alineación indebida durante el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla Clausura 2026.

Durante el duelo disputado en el Estadio Banorte, al minuto 62 el defensa uruguayo Sebastián Cáceres tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión.

A pesar de que segundos antes se había anunciado la salida por cambio de Miguel ‘Shocker Vázquez’ para darle entrada a Thiago Epspinosa, con la salida de Cáceres, Paulo Vitor Gomes, asistente de André Jardine, decidió empujar hacia el campo al ‘Shocker’ para que no saliera del campo.

El problema radica en que el ‘Shocker’ Vázquez terminó disputando todo el partido a pesar de que el cuarto árbitro había anunciado su salida del terreno de juego y no la de Cáceres.

Al final, el acta arbitral oficial, da cuenta de la salida de Cáceres y no la de Vázquez, situación que eximiría al club azulcrema de incurrir en una falta al reglamento.

Se espera que este lunes, el club universitario presente la queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.

En caso de que se compruebe que América incurrió en alineación indebida, de acuerdo al reglamento, las Águilas deberían perder por 3-0 el encuentro.