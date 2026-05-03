Pumas perdona y América castiga: empate que pone fuego a la serie

Hiram Marín

Lo que parecía que sería un dominio abrumador de Pumas se vio opacado por una reacción bravía de América en un partido que lo tuvo todo y que terminó empatado 3-3, para ser un buen presagio de lo que ocurrirá en el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.

El escenario, la afición, la rivalidad entre estos dos equipos y sobre todo: elementos como la polémica por parte del árbitro Luis Enrique Santander y los errores de marca y frente al arco, le dieron al partido un sabor especial.

Pumas abrió el marcador muy temprano. Apenas al minuto 5. Juninho venció a Cota y puso el 1-0, pero las Águilas reaccionaron pronto con Isaías Violante al 13’. El ritmo fue alto desde el inicio, con errores defensivos que propiciaron un partido abierto y con constantes llegadas en ambas áreas.

Antes del descanso, Pumas volvió a tomar ventaja con Uriel Antuna al 44’, aprovechando un rebote tras falla de Rodolfo Cota, en una jugada que reflejó las dudas azulcremas en el fondo. Ya en el complemento, Jordan Carrillo amplió al 52’ con un disparo que sorprendió al arquero, lo que puso el 3-1 y dejó la sensación de una eliminatoria encaminada para los auriazules.

Sin embargo, el cierre fue completamente distinto. América encontró vida desde el punto penal: Henry Martín descontó al 78’ tras una jugada revisada por el VAR, en una decisión que generó polémica por el contacto señalado.

Minutos después, al 85’, otro penal, también discutido, permitió a Alejandro Zendejas firmar el 3-3 definitivo, en medio de reclamos universitarios y un cierre de alta tensión.

El empate deja la serie totalmente abierta rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria. Pumas, que dejó escapar una ventaja de dos goles, necesita al menos empatar para avanzar, mientras América recuperó impulso anímico y sabe que con un triunfo se mete a semifinales.