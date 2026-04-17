Cuidado, cuando Pumas alcanza los 30 puntos, casi siempre llega a la final

Enrique Gómez

En los últimos 10 años, Pumas solo ha llegado a la meta de los 30 puntos en cuatro ocasiones, pero en dos de ellas, llegó a la final de la Liga MX. Ahora, está a un solo triunfo de alcanzar esas tres decenas.

Y a falta de tres jornadas para que termine la fase regular del Clausura 2026, parece cuestión de tiempo para que Universidad alcance los 30 puntos, de hecho, tiene posibilidades reales de rebasar su mejor puntaje en los últimos 10 años, pero, para eso, debería tener un cierre de torneo perfecto.

Por lo pronto, el equipo de Efraín Juárez buscará una victoria que lo lleve a alcanzar los 30 puntos por cuarta vez en los últimos 10 años. Lo hará en calidad de visitante contra el aguerrido Atlético de San Luis.

Los torneos donde más puntos hizo Universidad:

· Apertura 2024: 31 puntos (cuartos de final)

· Apertura 2020: 32 puntos (subcampeón)

· Apertura 2018: 30 puntos (semifinalista)

· Apertura 2015: 35 puntos (subcampeón)

¿Cuántos clubes sobreviven del último torneo largo de la Liga MX?

Para este Clausura 2026 tiene 27 puntos y contando. Además, está muy cerca de asegurar su pase a la Liguilla del futbol mexicano, donde buscará alcanzar la final, como ha sucedido en la mitad de las ocasiones en las que pudo superar la barrera de los 30 puntos. Veremos hasta dónde llega.

¿Con cuántos puntos terminará Universidad? Su récord en los últimos 20 torneos es de 35, pero para rebasar esa marca tendría que ganar sus últimos tres partidos, incluyendo el último en Hidalgo.

Los últimos tres rivales de Universidad para este Clausura 2026:

· Jornada 15: Atlético de San Luis, 14° lugar (Alfonso Lastras)

· Jornada 16: Juárez, 11° lugar (Olímpico Benito Juárez)

· Jornada 17: Pachuca, 3° lugar (Estadio Hidalgo)

Dos salidas, una de ellas contra uno de los mejores equipos del torneo, pero sus próximos dos partidos son contra equipos que están muy por debajo de su categoría en este Clausura 2026, por lo que Universidad bien podría aspirar a obtener un puntaje casi tan bueno como en ese 2015 que llegó a la final.