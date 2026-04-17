Publicación: viernes 17 de abril de 2026

Enrique Gómez

Cuidado, cuando Pumas alcanza los 30 puntos, casi siempre llega a la final

¿Cuáles han sido los mejores torneos de Univerisdad en los últimos 10 años?

En los últimos 10 años, Pumas solo ha llegado a la meta de los 30 puntos en cuatro ocasiones, pero en dos de ellas, llegó a la final de la Liga MX. Ahora, está a un solo triunfo de alcanzar esas tres decenas.

Y a falta de tres jornadas para que termine la fase regular del Clausura 2026, parece cuestión de tiempo para que Universidad alcance los 30 puntos, de hecho, tiene posibilidades reales de rebasar su mejor puntaje en los últimos 10 años, pero, para eso, debería tener un cierre de torneo perfecto.

Por lo pronto, el equipo de Efraín Juárez buscará una victoria que lo lleve a alcanzar los 30 puntos por cuarta vez en los últimos 10 años. Lo hará en calidad de visitante contra el aguerrido Atlético de San Luis.

Los torneos donde más puntos hizo Universidad:

·       Apertura 2024: 31 puntos (cuartos de final)

·       Apertura 2020: 32 puntos (subcampeón)

·       Apertura 2018: 30 puntos (semifinalista)

·       Apertura 2015: 35 puntos (subcampeón)

¿Cuántos clubes sobreviven del último torneo largo de la Liga MX?

Cruz Azul → terminó líder con 56 puntos
Necaxa → sublíder y campeón
Atlas → finalizó tercero, pero cayó en cuartos de final
Monterrey → quinto lugar, eliminado en cuartos
Pumas → sexto con 50 puntos; se quedó en reclasificación
León → séptimo lugar, no pasó del repechaje
Tigres → Descendió pese a finalizar en 10° lugar
América → Acabó 11°, pero llegó a semifinales
Chivas → Eliminado con 43 puntos en 34 partidos
Santos → Finalizó en 13° lugar, no llegó a Liguilla
Toluca → Fue el cuarto peor equipo de la temporada
Puebla → Último lugar con 28 puntos

Para este Clausura 2026 tiene 27 puntos y contando. Además, está muy cerca de asegurar su pase a la Liguilla del futbol mexicano, donde buscará alcanzar la final, como ha sucedido en la mitad de las ocasiones en las que pudo superar la barrera de los 30 puntos. Veremos hasta dónde llega.

¿Con cuántos puntos terminará Universidad? Su récord en los últimos 20 torneos es de 35, pero para rebasar esa marca tendría que ganar sus últimos tres partidos, incluyendo el último en Hidalgo.

Los últimos tres rivales de Universidad para este Clausura 2026:

·       Jornada 15: Atlético de San Luis, 14° lugar (Alfonso Lastras)

·       Jornada 16: Juárez, 11° lugar (Olímpico Benito Juárez)

·       Jornada 17: Pachuca, 3° lugar (Estadio Hidalgo)

Dos salidas, una de ellas contra uno de los mejores equipos del torneo, pero sus próximos dos partidos son contra equipos que están muy por debajo de su categoría en este Clausura 2026, por lo que Universidad bien podría aspirar a obtener un puntaje casi tan bueno como en ese 2015 que llegó a la final.

¿Qué debe hacer tu equipo para clasificar o ser eliminado esta semana en la Liga MX?

Chivas (31 puntos), único equipo clasificado matemáticamente a falta de 3 fechas.
Cruz Azul (28): Empatar con Pachuca para clasificar matemáticamente.
Pachuca (28): Si empata con Cruz Azul, nadie lo sacará de los 8 primeros.
Pumas (27): Ganarle al Atlético de San Luis o empatar y que León pierda.
Toluca (27): Si vence al América asegura boleto, también si empata y León pierde.
Rayados, Querétaro y San Luis (15): Los que pierdan se irán eliminados si Atlas o León ganan.
Puebla (13): Si consigue un peor resultado que Atlas o León, está fuera.
Mazatlán (11): Si Atlas o León ganan, estará eliminado.
Santos (9 puntos), único eliminado irremediablemente para esta fecha número 15.

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