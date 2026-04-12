Héctor Cantú
Pumas sigue en plan grande en la Liga MX y apunta al superliderato
Los universitarios siguen en ascenso tras lograr su quinto partido sin derrota consecutivo
Los Pumas de la UNAM quedaron a tiro de piedra del superliderato de la Liga MX, luego de vencer de manera contundente por 3-1 al Mazatlán.
El equipo morado mantiene su etiqueta de ser un ‘cheque al portador’, luego de sucumbir en Ciudad Universitaria, por novena ocasión en la temporada, escenario que le deja, apenas por arriba de Santos gracias a su diferencia de goles.
📹| Aquí el gol de los Cañoneros ⚽️— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026
Josué Ovalle con una buena acción y un gran tiro. @PumasMX 2-1 @MazatlanFC 🐾🆚⚓️#LaLigaDeLaAfición ✨ | #ConMéxicoC26 | #UNAMMAZ | #J14 pic.twitter.com/w00TkFZJuV
Los capitalinos necesitaros apenas 15 minutos para encaminarse a la victoria. Con un gol a los cinco minutos por conducto de Robert Morales y otro tanto de Juninho Vieira fueron suficientes para poner un 2-0 del que Mazatlán ya no se repondría.
El cuadro morado descontó en la figura de Josué Ovalle al 36 en lo que parecía el regreso del cuadro cañonero al encuentro.
Para el segundo tiempo, Guillermo Martínez marcó un golazo definiendo de media vuelta para poner cifras definitivas al encuentro.
📹| El video del gol de 'Memote' 💪— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026
Media vuelta de Martínez y adentro. @PumasMX 3-1 @MazatlanFC 🐾🆚⚓️#LaLigaDeLaAfición ✨ | #ConMéxicoC26 | #UNAMMAZ | #J14 pic.twitter.com/iP4htpDyFg
El momento polémico del partido se dio cuando Keylor Navas y Brian Rubio sostuvieron un conato de bronca donde hubo empujones.
Este resultado deja a cuadro universitario en la cuarta posición de la Liga MX a cuatro puntos del líder de la Liga MX, las Chivas, que sumaron su segundo partido sin victoria en los últimos partidos.
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