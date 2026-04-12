Pumas sigue en plan grande en la Liga MX y apunta al superliderato

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM quedaron a tiro de piedra del superliderato de la Liga MX, luego de vencer de manera contundente por 3-1 al Mazatlán.

El equipo morado mantiene su etiqueta de ser un ‘cheque al portador’, luego de sucumbir en Ciudad Universitaria, por novena ocasión en la temporada, escenario que le deja, apenas por arriba de Santos gracias a su diferencia de goles.

Los capitalinos necesitaros apenas 15 minutos para encaminarse a la victoria. Con un gol a los cinco minutos por conducto de Robert Morales y otro tanto de Juninho Vieira fueron suficientes para poner un 2-0 del que Mazatlán ya no se repondría.

El cuadro morado descontó en la figura de Josué Ovalle al 36 en lo que parecía el regreso del cuadro cañonero al encuentro.

Para el segundo tiempo, Guillermo Martínez marcó un golazo definiendo de media vuelta para poner cifras definitivas al encuentro.

El momento polémico del partido se dio cuando Keylor Navas y Brian Rubio sostuvieron un conato de bronca donde hubo empujones.

Este resultado deja a cuadro universitario en la cuarta posición de la Liga MX a cuatro puntos del líder de la Liga MX, las Chivas, que sumaron su segundo partido sin victoria en los últimos partidos.