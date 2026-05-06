"Nadie ha roto el pacto", Javier Aguirre apagó el incendio

Enrique Gómez

Tal escándalo se armó en las últimas horas que el técnico Javier Aguirre salió a dar un mensaje ante los medios de comunicación para asegurar que el pacto entre la Liga MX y la Selección Mexicana será honrado, así como el ultimátum para que todos los convocados inicien la concentración hoy mismo.

“Quiero dar la cara; estoy aquí para explicar que tenemos un proyecto único y que va de acuerdo con lo planificado, con apoyo de todos. Nadie ha roto el pacto, la Liguilla se ha jugado sin seleccionados. Quiero agradecer a los dueños, fue aprobado un proyecto que no se ha roto”, aseguró el ‘Vasco’ en una conferencia de prensa donde no se permitieron preguntas de periodistas.

El permiso otorgado al Toluca para que Jesús Gallardo y Alexis Vega jugaran la Copa de Campeones de CONCACAF (el cual nunca se hizo oficial, pero sí se emitió) fue revocado, por lo que ambos jugadores deberán presentarse en el Centro de Alto Rendimiento esta noche (mientras su equipo juega contra Los Angeles FC) si no quieren perder la oportunidad de disputar la Copa del Mundo del 2026.

NADIE JUGÓ LIGUILLA, NO SE HA ROTO EL PACTO🚨‼️🇲🇽



El DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, señaló que todo se ha hecho conforme a lo acordado y resaltó que no es la primera vez que la liguilla se juega sin seleccionados pic.twitter.com/rEZ5bZ1Hek — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 6, 2026

“Están citados todos los jugadores convocados para cenar a las 20:00 horas. El comunicado es muy claro, el que no venga estará fuera del Mundial; no podemos ser flexibles”, agregó el ‘Vasco’ en torno al boletín que envió la Federación Mexicana de Futbol, donde instó a todos los seleccionados a presentarse a la concentración, sin permisos especiales y sin protestas ante estas consideraciones.

Esto también implica que los jugadores de Chivas deberán reportar en la Ciudad de México pese a que esta mañana fueron citados para entrenar en Guadalajara, esto en medio de una protesta del dueño del club Amaury Vergara ante el permiso que le habían dado al Toluca, cuando el resto de los equipos de la Liga MX se habían resignado a jugar la Liguilla sin sus seleccionados, siendo el ‘Rebaño’ el más afectado.

"Estamos todos en el mismo barco; hay muchas ganas de hacer historia”, insistió el entrenador.

Por petición de Aguirre, México inició su concentración con varias semanas de anticipación, por lo que a todos sorprendió que se le permitiera al Toluca disponer de sus seleccionados en esta veda mundialista.