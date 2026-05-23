Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

Mikel Arteta es el Mejor Entrenador de la Premier League

El técnico del Arsenal fue reconocido tras ganar la liga.

El español Mikel Arteta ha sido elegido Mejor Entrenador de la Premier League después de coronar al Arsenal campeón de la Premier 22 años después.

Tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta lideró al Arsenal a su decimocuarta Premier League y la primera desde el equipo de los Invencibles en la 2003/04. Es el primer técnico 'Gunner' en conseguir este galardón desde Arsene Wenger, que lo ganó en tres ocasiones (1997/98, 2001/02 y 2003/04).

El Arsenal de Arteta ha sido el equipo que menos goles ha encajado, con el español David Raya ganando el Guante de Oro de la competición, y el segundo que más tantos ha marcado (71) solo por detrás del Manchester City (77).

Además del Arsenal, ¿quiénes aparecen en el XI ideal de la Premier League?

Portero: David Raya, Arsenal, 30.6 años, 3,330 minutos
Lateral derecho: Jurriën Timber, Arsenal, 24.9 años, 2,457 minutos
Central: William Saliba, Arsenal, 25.1 años, 2,615 minutos
Central: Gabriel Magalhães, Arsenal, 28.4 años, 2,751 minutos
Lateral izquierdo: Adrien Truffert, Bournemouth, 24.5 años, 3,380 minutos
Mediocampista: Casemiro, Manchester United, 34.2 años, 2,589 minutos
Mediocampista: Declan Rice, Arsenal, 27.3 años, 3,099 minutos
Enganche: Bruno Fernandes, Manchester United, 31.7 años, 3,068 minutos
Extremo derecho: Rayan Cherki, Manchester City, 22.7 años, 1,786 minutos
Delantero: Erling Haaland, Manchester City, 25.8 años, 2,959 minutos
Extremo izquierdo: Jérémy Doku, Manchester City, 23.9 años, 1, 786 minutos

Además, Arteta es el primer entrenador que ha ganado la Premier con el mismo equipo en el que jugó cuando era futbolista.

El español se impuso en las votaciones a Pep Guardiola, del Manchester City, Andoni Iraola, del Bournemouth, Michael Carrick, del Manchester United, Regis Le Bris, del Sunderland, y Keith Andrews, del Brentford.

Arsenal campeón de la Premier League; West Ham no pudo evitar el descenso

Arsenal - Campéon de la Premier League
Manchester City - Clasificado a la Champions League
Manchester United - Clasificado a la Champions League
Aston Villa - Clasificado a la Champions League
Liverpool - Clasificado a la Champions League
Bournemouth - Clasificado a Europa League
Sunderland - Clasificado a la Europa League
Brighton - Clasificado a la Conference League
Wolverhampton - Descendido
Burnley - Descendido
West Ham - Descendido
Máximo goleador - Erling Haaland | Manchester City | 27 goles
Máximo asistente - Bruno Fernandes | Manchester United | 21 pases de gol *Nuevo récord en la Premier League

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