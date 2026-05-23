Mikel Arteta es el Mejor Entrenador de la Premier League

EFE

El español Mikel Arteta ha sido elegido Mejor Entrenador de la Premier League después de coronar al Arsenal campeón de la Premier 22 años después.

Tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta lideró al Arsenal a su decimocuarta Premier League y la primera desde el equipo de los Invencibles en la 2003/04. Es el primer técnico 'Gunner' en conseguir este galardón desde Arsene Wenger, que lo ganó en tres ocasiones (1997/98, 2001/02 y 2003/04).

El Arsenal de Arteta ha sido el equipo que menos goles ha encajado, con el español David Raya ganando el Guante de Oro de la competición, y el segundo que más tantos ha marcado (71) solo por detrás del Manchester City (77).

Además del Arsenal, ¿quiénes aparecen en el XI ideal de la Premier League?

Además, Arteta es el primer entrenador que ha ganado la Premier con el mismo equipo en el que jugó cuando era futbolista.

El español se impuso en las votaciones a Pep Guardiola, del Manchester City, Andoni Iraola, del Bournemouth, Michael Carrick, del Manchester United, Regis Le Bris, del Sunderland, y Keith Andrews, del Brentford.