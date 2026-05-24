Arsenal ganó invicto la Premier y ahora va por la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal marcó un antes y un después luego de conquistar la Premier League en 2003/04 de manera invicta tras terminar las 38 jornadas sin perder, levantó el título para lograr una hazaña que nadie ha podido igualar en Inglaterra y que intentará replicar en la Champions League.

First final contested by clubs from two different capital cities in the Champions League era 😤#UCLfinal pic.twitter.com/88yhN21c67 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 25, 2026

Arsenal se presentará en Budapest como el rival a vencer luego de conseguir 12 triunfos y dos empates a lo largo de la temporada en la Liga de Campeones, terminó la fase de liga con ocho victorias y en la ronda de eliminación directa se consolidó como candidato al título.

Los ‘Gunners’ pelearán por la ‘Orejona’ contra Paris Saint-Germain que es el actual campeón del torneo y buscarán convertirse en el equipo número 13 en ganar el torneo continental sin perder, pero siendo el primero en hacerlo bajo el nuevo formato.

Los ‘Invencibles’ son parte de la historia del conjunto londinense que sueña con su primer título de la Champions, un trofeo que falta en las vitrinas del club y que podría llegar con una hazaña que colocaría a Arsenal entre los equipos inolvidables en el torneo continental.