David Raya, nominado a Mejor Jugador de la Premier League

EFE

El español David Raya, portero del Arsenal, ha sido nominado a Mejor Jugador de la temporada en la Premier League, en una campaña en la que se ha alzado con el Guante de Oro por tercera vez consecutiva y en la que ha logrado 18 porterías a cero.

Raya, que si no recibe goles en los encuentros ante el Burnley y Crystal Palace se convertirá en el portero 'Gunner' con más porterías a cero en una temporada en la Premier, está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo de Mikel Arteta, que está a dos victorias de conseguir el título doméstico tras 22 años de sequía.

Junto al guardameta, también han sido elegidos sus compañeros Declan Rice, jugador que más minutos ha jugado con el Arsenal, y Gabriel Magalhaes, que, en caso de ganarlo, se convertiría en el segundo brasileño en llevarse el galardón después de Juninho Paulista, que se llevó el premio en la campaña 1996/97 cuando militaba en el Middlesbrough.

Vitinha no quiso vestirse de héroe: así falló el penal

En la lista también figuran nombres como Bruno Fernandes, del Manchester United, máximo asistente (19) y a una de igualar el récord de pases de gol en una temporada, Erling Haaland, del Manchester City que es el actual máximo goleador del torneo con 26 dianas y Antoine Semenyo, también del cuadro 'Citizen'.

El brasileño Igor Thiago, del Brentford que es el segundo máximo goleador con 22 dianas, y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, completan la lista.

El ganador se anunciará el próximo 23 de mayo, un día antes de la última jornada liguera.