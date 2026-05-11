Primera baja de Arsenal para la final de la Champions League

Oscar Sandoval

Ben White se perderá la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal después de sufrir una lesión en la rodilla derecha en el duelo del pasado sábado entre ‘Gunners’ y West Ham.

Medical update: Ben White — Arsenal (@Arsenal) May 12, 2026

White no participará con Arsenal en lo que resta de temporada, es decir, los dos partidos que le quedan al conjunto londinense de la Premier League y el duelo decisivo de la Liga de Campeones por culpa de una lesión que también condiciona su participación en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra.

Arsenal informó a través de un comunicado que el defensor “sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha”, comenzará su recuperación con la mente puesta en la Copa del Mundo, pero en este momento su participación estaría en duda.

Mikel Arteta tendrá que modificar su esquema para el duelo en Budapest frente a PSG, ya que White participó en 11 de los 14 partidos de los 'Gunners' en la Champions League esta temporada y era inamovible para el técnico.