Paris Saint-Germain y Arsenal pelearán por la Champions League en Budapest

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Arsenal disputarán una final inédita en la Champions League el próximo 30 de mayo en Budapest, será una batalla entre dos clubes que se enfrentarán por segunda temporada consecutiva en el torneo, pero en esta ocasión la ‘Orejona’ estará en juego.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Arsenal llegará al Puskas Arena buscando su primer título de la Liga de Campeones en calidad de invicto con 11 triunfos y tres empates, jugará la final por segunda ocasión e intentará cobrar venganza de la eliminación a manos de los parisinos en semifinales de la campaña anterior.

PSG defenderá el título continental en su segunda final consecutiva y puede convertirse en bicampeón, una hazaña que solo Real Madrid ha logrado en este milenio, será su tercera presencia en el duelo que define el torneo e intentará colocar su balance en positivo luego de una derrota y una victoria.

La final será histórica para PSG y Arsenal, para los parisinos significaría su segunda ‘Orejona’ y prolongar su reinado en Europa. Los ‘Gunners’ buscan levantar la primera de su historia y evitar su tercera caída cortando la racha de 225 partidos en el torneo sin ser campeón.