¿En dónde se juega la final de la Champions League?

Oscar Sandoval

La temporada de la Champions League está llegando a su fin, de los 36 participantes quedan cuatro con vida y la próxima semana se definirán a los dos finalistas quienes deberán planear el viaje con rumbo a Budapest en donde pelearán por la ‘Orejona’. Julián Álvarez y el gol con el que superó a Lionel Messi en la Champions League

La UEFA tiene todo listo para la gran final de la Liga de Campeones, está esperando que Atlético, Arsenal, Bayern Munich y Paris Saint-Germain decidan a los dos equipos que se enfrentarán el próximo 30 de mayo en la Puskas Arena en un duelo que será histórico.

Será la primera ocasión que Hungría reciba a los dos mejores equipos de Europa y cerca de 67 mil aficionados estarán como testigos de un momento irrepetible porque cualquier club que levante el título escribirá una página histórica en el torneo.

PSG busca el bicampeonato continental; Bayern Munich su séptimo título; Atlético y Arsenal, el primero, por lo que Budapest tendrá una final para el recuerdo y el lleno está garantizado.