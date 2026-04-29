Los 5 momentos de las semifinales de ida de la Champions League

Karla Villegas Gama

El 5-4 entre PSG y Bayern Munich es la semifinal con más goles en la historia del torneo. Nunca antes, en esta instancia, ambos equipos habían marcado 4 o más tantos en un mismo partido.

Es la primera vez desde 1995 que el Bayern Munich recibe 5 goles en una competencia europea.

Paris Saint-Germain es el único equipo que ha marcado al menos 5 goles en 4 partidos de la presente edición, algo que ningún otro club ha logrado en una misma campaña de la Champions.

Arsenal y Atlético de Madrid son los equipos con más partidos disputados en el torneo sin haberlo ganado: 223 para los ‘Gunners’ y 190 para los ‘Colchoneros’.

Julián Álvarez es el segundo jugador del Atlético de Madrid en alcanzar doble dígito de goles en una competencia continental; Radamel Falcao hizo 12 en la Europa League 2011/12.