Paris Saint-Germain y Bayern Munich homenajearon al futbol en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain derrotó 5-4 a Bayern Munich en una ida de semifinales de la Champions League que será inolvidable, ninguno de los dos equipos se guardó nada y dieron un juegazo lleno de goles y espectáculo.

Los parisinos tuvieron una ventaja de tres goles en el inicio del segundo tiempo, pero el conjunto ‘Bávaro’ salió de terapia intensiva y se metió de nueva cuenta a la eliminatoria que intentará remontar en casa.

El partido comenzó con la presión de PSG y la intensidad de los visitantes atacando los espacios, mejor el equipo francés, pero el alemán equilibró la balanza y apareció un ida y vuelta que cambió con un penal de Willian Pacho provocado por Luis Díaz que Harry Kane cambió por gol a los 17 minutos.

Los locales reaccionaron y emparejaron los cartones al 24 con un desborde de Khvicha Kvaratskhelia por la banda izquierda para después recortar al centro y disparar a segundo poste dejando el balón lejos del alcance de Manuel Neuer.

El buen futbol y las emociones continuaron con un cabezazo de Joao Neves en una jugada prefabricada en un tiro de esquina a los 33 minutos. El cuadro alemán respondió al intercambio de golpes y marcó el 2-2 al 41 por medio de Michael Olise, pero Ousmane Dembélé en tiempo añadido con un penal le devolvió la ventaja a los parisinos.

The definition of an end-to-end game 🤯



All to play for next week at home! 🏟️ pic.twitter.com/VNxekxhBPe — FC Bayern (@FCBayernEN) April 28, 2026

El inicio de la segunda mitad parecía dejar a Bayern al borde de la eliminación luego de recibir dos goles en dos minutos. Kvaratskhelia y Dembélé volvieron a marcar, pero el conjunto ‘Bávaro’ es de esos a los que no hay que dar por muertos porque lastimado es más peligroso.

Dayot Upamecano y Luis Díaz levantaron de la lona a los visitantes que con 20 minutos por delante buscaron igualar la serie, no pudieron y lo intentarán en la vuelta tras 90 minutos que fueron un homenaje a la Liga de Campeones.