David Raya es el 'Guante de Oro' de la Premier League

Redacción FOX Deportes

David Raya, portero del Arsenal, ha ganado el Guante de Oro de la Premier League por tercera temporada consecutiva.

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🤝 @TCL_Global — Arsenal (@Arsenal) May 4, 2026

El arquero 'Gunner' suma 17 porterías a cero esta campaña, cuatro más que Gianluigi Donnarumma, que como mucho podría empatarle. En caso de empate, ambos serían ganadores compartidos del premio. Raya, además, tiene tres partidos por delante para sumar una portería a cero más y consolidar su triunfo en solitario.

Con tres galardones, Raya empata con Ederson Moraes y Pepe Reina y sólo tiene por delante a Joe Hart y Petr Cech. España, con ocho premios, es el país más galardonado, superando a Brasil con cinco y a la República Checa e Inglaterra con cuatro.

Este premio comenzó a entregarse a partir de la temporada 2004-2005 y a diferencia de otras ligas que usan el promedio de goles encajados, tiene en cuenta la cantidad de veces que un arquero deja su puerta a cero.